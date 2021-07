Anche l'Empoli alle prese con un focolaio: sono già sei i positivi

Fuori provincia - I timori trovano purtroppo conferma. L'Empoli ha comunicati che gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di sei componenti del gruppo squadra. L'allarme era scattato ieri per un presunto caso, che si è confermato quindi tale. "I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa - fa sapere il club con una nota -. Empoli FC rende noto altresì che la squadra, dopo aver svolto questa mattina una seduta di allenamento, tornerà in campo nel pomeriggio al Sussidiario; si informa però che fino a nuova comunicazione tutte le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse". Annullata l'amichevole contro la Cuoiopelli, prevista per sabato a Santa Croce sull’Arno.