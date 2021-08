Anche il difensore viene dall'Est, si chiama Kiwior

Fuori provincia - E' il club nel quale scovò Milan Skriniar. Una scommessa vincente, che Riccardo Pecini prova a ripetere con Jakub Kiwior, 21enne polacco che, secondo Sky Sport, lo Spezia è pronto ad acquistare dagli slovacchi del MSK Zilina. Sarebbe dunque il classe 2000 l'obiettivo per la difesa da affiancare ai vari Erlic, Hristov e Nikolaou in queste ultime battute del mercato.

E proprio del greco, Kiwior diventerebbe alternativa essendo mancino di piede. Cresciuto nell'Anderlecht, prima la gavetta nella serie B slovacca e poi il debutto in prima squadra dello Zilina di cui è stato titolare nella scorsa stagione. Nel frattempo, tutta la trafila con le nazionali giovanili della Polonia fino all'U21. Alto un metro e 90 centimetri, dotato di buona corsa, può essere impiegato nella difesa a tre come in quella a quattro.

Possibile che il mercato dei centrali di difesa però non si fermi qui. Lo Spezia oggi ha un'età media davvero molto bassa nel reparto: Erlic e Nikolaou sono nati nel 1998 e Hristov nel 1999. Un ulteriore aggiunta, soprattutto nel caso in cui Motta volesse continuare a schierare un terzetto arretrato, è da prendere in considerazione per le ore finali del calciomercato.