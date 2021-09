Al Mugello tutto perfetto e Senigagliesi non delude le attese

Fuori provincia - È una “prima” da incorniciare, quella che ha interessato BB Competition e Carlo Alberto Senigagliesi sulle prove speciali del Rally di Reggello, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona. Atteso sulle strade del Valdarno Fiorentino come principale accreditato alla vittoria assoluta, il neo portacolori del sodalizio spezzino è riuscito a concretizzare al meglio le evoluzioni che - dalla prima prova speciale - lo hanno elevato al vertice della classifica generale, regolando gli avversari con distacchi marcati. Un doppio debutto quello di Carlo Alberto Senigagliesi, alla prima collaborazione con BB Competition ma anche al volante della Skoda Fabia R5 Evo curata in campo gara di MM Motorsport, condivisa con il copilota Marco Lupi.



“Dopo un anno di stop ed una stagione con una sola gara alle spalle, è sempre difficile affermarsi - il commento, entusiasta, di Carlo Alberto Senigagliesi all’arrivo del Rally di Reggello - siamo contenti, non è stato semplice perché queste vetture sono sempre più performanti e gli avversari, avendo corso recentemente, si sono fatti trovare preparati. La vettura è straordinaria, questa gara ci ha dato modo di conoscerla in vista del Rally di Casciana Terme che si correrà tra quindici giorni”. Con la vittoria dell’edizione 2021 del Rally di Reggello, prevalendo su tutte le prove in programma, Senigagliesi si è garantito la quinta affermazione sulle strade fiorentine, la prima indossando la tuta di BB Competition.