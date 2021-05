Agudelo ci crede: "Se diamo il 100%, sappiamo di essere forti"

Fuori provincia - “Sono felice per la squadra e per Ricky (Saponara, ndr) che ha fatto un gol bellissimo. La strada è ancora lunga e noi così possiamo continuare a percorrerla”. La banalità del talento è Kevin Agudelo, il cui lampo sulla trequarti ha propiziato il gol del pareggio a Verona. E' entrato dalla panchina dando una sferzata alla partita. “Noi vogliamo sempre essere pronti. Sappiamo che possiamo saltare qualche partita e poi essere chiamati in causa. Siamo professionisti e dobbiamo dare il massimo ogni volta che ce lo chiedono. Per salvarci dobbiamo migliorare ancora certi aspetti, a partire dai gol presi in contropiede. Ma sappiamo anche che abbiamo qualità e il fatto che siamo lì lo dimostra”.

Sabato impegno proibitivo. “Il Napoli è un avversario molto difficile per noi. Però gli abbiamo già fatto gol e ci proveremo anche sabato. Quando siamo tutti concentrati, quando andiamo oltre il nostro 100%, anche un avversario così forte deve lottare per batterci”.