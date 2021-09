Accardi lancia l'Empoli: "Sarà il campo a dire se abbiamo fatto bene"

Fuori provincia - “L’Empoli è andato alla ricerca di un progetto, e il progetto parte dal manico che è Andreazzoli". Così presenta l'annata il direttore sportivo azzurro Pietro Accardi, club che ha svolto un mercato importante per una squadra che punta alla salvezza. "Non appena ci siamo resi conto che avremo cambiato guida tecnica abbiamo pensato a una squadra più adatta a lui, partendo dall’idea di mantenere il gruppo dello scorso anno, andando a mettere dentro calciatori funzionali per l’allenatore. Sappiamo il tipo di calcio che vuol proporre il mister e siamo andati a ricercare quei giocatori che avessero determinate caratteristiche, pensando di esser riusciti a prenderli".



Dopo lo Spezia, la rosa più giovane del campionato. "Questa è stata da sempre una caratteristica dell’Empoli: questo è un ambiente che sa aspettarli, proteggerli e sostenerli, anche quando sbagliano perché anche questo fa parte della crescita di ognuno di loro. I complimenti? È ancora troppo presto e personalmente non mi piacciono. Sarà il campo a dirci se abbiamo fatto le scelte giuste o meno. Di sicuro vedo in tutti i ragazzi grande voglia di mettersi in discussione, di sognare e migliorarsi. E questi sono aspetti che siamo andati a cercare oltre alle qualità tecniche e che sono per noi altrettanto importanti”.