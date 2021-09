Fuori provincia - Presentazione di metà pomeriggio per quasi tutta la rosa della Salernitana. Mancano i nazionali, ma poco importa. Gli occhi sono tutti per Franck Ribery, che ha firmato un contratto annuale e diventa un nuovo calciatore di Castori. Stadio aperto per l'occasione, sono già migliaia i tifosi che starebbero facendo la fila per poter salutare il francese. I campani sperano di aver trovato in lui l'uomo-salvezza.