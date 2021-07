"Vorrei fermarmi qui, per me e per la mia famiglia"

Fuori provincia - Da centravanti a terzino, fino ad ala offensiva. Alla fine ci ha pensato Vincenzo Montella nei Giovanissimi nazionali della Roma a collocare Daniele Verde lì dove dà il meglio di sé. "Poi mi fece esordire Rudi Garcia. La prima volta mi fece entrare e io ero intimorito. Dopo la partita mi disse che non mi avrebbe più schierato se avesse visto quell'atteggiamento. Lo devo ringraziare".

A 25 anni appena compiuti, dopo aver già girato tanto, la voglia di fermarsi. "Spero di rimanere a lungo allo Spezia, perché ho famiglia e mi piacerebbe vederli sistemati. Mia moglie, mia figlia e un'altra figlia in arrivo". Importante il passaggio dall'AEK Atene, da cui lo Spezia lo ha prelevato. "Esperienza bellissima, i greci sono calorosi. Personalmente sono stato benissimo. Il calcio è molto differente".



Mauro Meluso lo ha trattato dai primi giorni del suo insediamento. "Eravamo tutti nuovi, ma abbiamo creato un gruppo fantastico. Gli devo tutto perché ha creduto in me dal primo minuto. Penso di averlo ripagato, ma lo ringrazierò per sempre. Cosa ha fatto la differenza? Il collettivo è il 90% ed il 10% le prestazioni singole".

Nuovo tecnico, nuova avventura. "Il ritiro? Non lo amo, lo ammetto. Ma serve per prepararci. Le idee di Thiago Motta non sono tanto diverse: vuole palla avanti e non buttarla mai via. Noi dobbiamo entrare nella sua mentalità, siamo al quarto giorno e c'è già una base. Così potremo far vedere di nuovo di quale pasta siamo fatti".

Ci saranno anche i tifosi quest'anno. "Il loro calore lo abbiamo sempre sentito. Speriamo aprano gli stadi e avremo il nostro dodicesimo giocatore in campo. Sarà bello rivederci e giocare assieme".