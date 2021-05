"Punto troppo importante, serviranno tutti da qui alla fine"

Fuori provincia - "Quando abbiamo pareggiato mi sono passate nella testa un sacco di partite dove abbiamo perso punti importanti. Questa volta invece siamo riusciti a portarne, grazie ad Agudelo e Saponara che erano due subentrati. Oggi abbiamo bisogno di tutti: di chi gioca, di chi subentra e di chi rimane fuori”. Quasi all'ultimo tuffo, lo Spezia di Vincenzo Italiano rialza la testa e porta a casa un prezioso 1-1 da Verona. Se sia la svolta, se servirà a tornare a giocare con fiducia, lo si capirà solo dalle prossime partite.



Ossigeno, ma c'è ancora da soffrire. "Desideriamo tanto questa salvezza, abbiamo fatto degli sforzi enormi. Tutti sanno da dove siami partite e che squadra abbiamo. Un po' di ansia e timore sono normali, le partite sono sempre meno e i punti sono pesanti. Come quello di oggi: troppo importante".

Lo Spezia è stanco? "No. Veniamo dal pari con l'Inter dove abbiamo tenuto botta, è la testa che non deve mai mollare, deve far viaggiare le gambe. Sono convinto che i ragazzi conoscano l'importanza di mantenere la categoria".

Agudelo e Saponara: dentro i giocatori più tecnici. "La qualità è quella che paga sempre, avevamo preparato la partita per far emergere la velocità di questi giocatori in caso avessimo dovuto forzarla. Sono felice, perché confezionare gol con chi entra in corsa è sempre una bella notizia per un allenatore".