“Pressione, giocate, dribbling… ma ciò che conta è il gol”

Fuori provincia - "Possiamo fare tutto in campo: dribbling, pressione, creare spazi, giocate… ma se non facciamo gol non vale nulla". Per questo, se ci sono a disposizione otto palloni da calciare verso la porta. Thiago Motta vuole che i tiratori dichiarino prima quanti ne faranno. "Otto? Non voglio che diciate un numero a caso. Dovete essere realisti. Poniamoci un obiettivo". Sala e Verde hanno il piede caldo e si prendono gli applausi del tecnico. Poi Motta prende un pallone in un momento di pausa e lo lancia in area verso Gyasi. Che lo stoppa. “Manù se ti arriva un pallone tu devi provare a fare gol, sempre. Se non tiri vuol dire che non sei concentrato”. La palla dopo, di sinistro, finisce all’incrocio.



A.Bo.