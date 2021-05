"Pareggio pesante, ora dobbiamo tirare fuori tutte le nostre qualità"

Fuori provincia - “Il nostro obiettivo è la salvezza, io non ho obiettivo singoli. Voglio solo aiutare la squadra. Ero anche arrabbiato perché volevo entrare prima, è andata bene. Abbiamo fatto tutti una grande partita". Lo dice Riccardo Saponara a Sky dopo aver segnato il gol del pareggio contro il Verona. "Sì, è un gol pesante. Perdere oggi non sarebbe stato tragico, ma ci avrebbe messo in difficoltà. Io cercherò in queste poche partite di dare il massimo dal punto di vista tecnico. La quota salvezza? Forse 38, forse 37. Di certo noi abbiamo bisogno di ancora qualche punto, il calendario non è facile e dobbiamo tirare fuori tutte le nostre qualità”.