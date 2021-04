"Luis Alberto non potrà giocare. Pereira potrebbe essere..."

Fuori provincia - "Luis Alberto ha riportato una distorsione importante. Sicuramente non sarà della partita con lo Spezia. Siamo fiduciosi, ma dovrà lavorare duro con lo staff. La sua caviglia è gonfia, ha avuto un trauma rilevante con conseguente versamento". Arriva dunque la conferma che il fantasista spagnolo non potrà giocare domani dopo l'infortunio subito in allenamento. "Andreas Pereira lavora bene ogni giorno e potrebbe essere una soluzione importante per noi. Può fare la seconda punta, ma anche la mezz'ala. Per ciò che ha messo in campo quotidianamente, il brasiliano avrebbe meritato più spazio”, ha detto Simone Inzaghi in conferenza.