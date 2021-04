"Chi ha creato il calcio sono le persone, con passione e impegno"

Fuori provincia - Una "forte disapprovazione" arriva oggi dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, ed un invito al rispetto e al dialogo nei confronti dei club che hanno messo in atto lo scisma della Superlega. Al Congresso ordinario che si tiene a Montreaux, il numero uno del calcio mondiale ha deprecato "il mondo chiuso della nuova lega, uno strappo dalle istituzioni correnti, dai campionati nazionali, dalle federazioni, dalla UEFA e dalla FIFA".

Apertura ed inclusività sono i tratti dello sport europeo che Infantino ha sottolineato come fondativi del calcio. "Si rischia di buttare via moltissimo per tutti solo per garantire nel breve termine il guadagno finanziario di pochi - ha detto -. Bisogna pensare a chi ha creato il calcio quale è oggi in più di un secolo. Sono le persone, con la loro passione, con il loro amore e con il loro impegno, che hanno creato tutto ciò. E questo va difeso".

Infine l'invito al dialogo, ma sempre nell'alveo della federazione mondiale. "La FIFA è un'organizzazione democratica, un'organizzazione aperta in cui ognuno può portare le proprie idee. Ma nel rispetto della storia e della passione di milioni di persone in tutto il modo. Speriamo che tutto torni alla normalità. Bisogna agire con responsabilità, rispetto e solidarietà e nell'interesse del calcio nazionale, europeo e mondiale".