Zona bianca, la Liguria dovrà aspettare il 7 giugno

Fuori provincia - Da molti mesi è una costante che di fatto ha cambiato le nostre consuetudini ma presto il coprifuoco uscirà dal nostro quotidiano e la notte sarà un po' più lunga, un po' più estiva. Mentre si attendono entro maggio 8,5 milioni di dosi vaccinali che dovrebbero essere decisive nell'accelerazione della campagna, è bene chiarire che non si tratterò di un lasciapassare totalizzante ma Regioni e Governo hanno trovato l’intesa per il passaggio alla zona bianca che riguarderà dalla prossima settimana Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise, e probabilmente dal 7 giugno anche la Liguria, sempre che i dati siano confortanti. Una zona bianca molto simile alla zona gialla e quindi misure pressochè identiche a quelle applicate nell'estate 2020.



Sì all'apertura graduale, perplessità residuali su discoteche e sale da ballo, le prime che lo scorso anno, dopo le vicende in Sardegna, furono chiuse al pubblico. Fermo restando che il Green pass potrebbe risolvere il problema assembramenti almeno per quanto riguarda i ricevimenti matrimoniali. “La proposta condivisa - si legge in una nota della Conferenza - prevede che, fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi, una volta che una Regione entri nella zona bianca, sia superato il cosiddetto coprifuoco e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo”.