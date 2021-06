Viviani: Salma Capurro in Italia, riflettere su condizioni estreme naviganti

Fuori provincia - "La salma del capitano Angelo Capurro è finalmente tornata nel suo Paese. Il lavoro del governo negli ultimi due mesi ha permesso che il corpo tornasse a casa. La storia del capitano ci deve far riflettere sulle condizioni estreme in cui il personale navigante è stato costretto ad affrontare la pandemia sanitaria. A molti è stato impedito lo sbarco ed è capitato di essere respinti dai porti, senza informazioni certe su quanto avveniva a bordo. Per questo ci auguriamo che si possa arrivare a una rapida verifica sulle cause del tragico epilogo come chiesto dalla famiglia che ha vissuto un'odissea lunga due mesi". Lo dice in una nota il deputato spezzino della Lega Lorenzo Viviani, capogruppo Commissione Agricoltura e Pesca.