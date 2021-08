Viviani (Lega): "Bene ristori, ma facciamo lavorare i pescatori"

Fuori provincia - "Bene i 20 milioni di euro stanziati dal Mipaaf per gli operatori di pesca e acquacoltura in forma di sovvenzioni dirette. Salutiamo con favore questo provvidenziale ristoro economico. Ci auguriamo che queste sovvenzioni giungano a destinazione nel più breve tempo possibile dando così una piccola boccata d'ossigeno al settore ittico ancora in ginocchio e che chiede essenzialmente di poter lavorare secondo regole giuste e di buonsenso. Di sicuro, non quelle attualmente imposte dall'Ue come l'assurda riduzione delle giornate di pesca il cui calcolo va assolutamente rivisto e subito. Così come occorre procedere rapidamente verso la completa demolizione del caro canone demaniale introdotto dal governo precedente". Così il deputato spezzino Lorenzo Viviani, capogruppo Lega in commissione Agricoltura della Camera e capo dipartimento Pesca del partito.