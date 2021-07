Sostegni-bis, Viviani: "Passo avanti contro caro canoni demaniali marittimi"

Fuori provincia - "Altro colpo decisivo ai canoni demaniali marittimi. Approvato l'emendamento, a mia prima firma, al decreto Sostegni-bis che esonera per il 2021 associazioni sportive, senza scopo di lucro e tutto il mondo del volontariato messo in crisi da questo ulteriore balzello. Esprimiamo soddisfazione per questo ulteriore passo verso la completa demolizione del caro canone demaniale introdotto dal governo Conte bis. La battaglia continua. Vogliamo estendere l'esonero anche ai settori pesca e acquacultura, ai quali siamo già riusciti a riconoscere un contributo nel precedente decreto Sostegni, e a tante altre categorie che aspettano ancora una risposta".



Lo dichiarano i deputati della Lega Lorenzo Viviani (primo firmatario dell'emendamento), Massimo Bitonci (relatore del provvedimento) e i deputati Lega in commissione Bilancio.