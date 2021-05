Semplificazioni, Pastorino: "Massimo ribasso disastro specie nei piccoli Comuni"

Fuori provincia - "La semplificazione delle procedure è importante e trova tutti d'accordo. Ma c'è un problema di fondo: come arrivare a questo traguardo. Se la strada è quella degli appalti al massimo ribasso, c'è la certezza di peggiorare la situazione. Penso alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che deve essere una priorità assoluta sempre, non solo quando ci sono delle tragedie. Il massimo ribasso, in questo senso, è una scorciatoia pericolosa e inaccettabile". Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.



"La riflessione - aggiunge Pastorino - è frutto anche di esperienza personale come amministratore locale. Nei Comuni, soprattutto quelli piccoli, le aggiudicazioni al massimo ribasso in passato hanno sempre provocato disastri. L'obiettivo è quello di realizzare una riforma equilibrata. In nome della velocizzazione non si deve sacrificare il resto, a cominciare dalla retribuzione dei lavoratori".