Qualità dell'abitare, Lega: "Dal Mims oltre 230 milioni per la Liguria, dalle parole ai fatti"

Fuori provincia - “Oltre 230 milioni di euro in arrivo in Liguria grazie al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare del Mims. Un risultato che esalta l’operato della Lega e delle istituzioni locali. L’Alta Commissione ha esaminato le oltre 290 proposte pervenute da Regioni, Comuni e Città Metropolitane sulla base di indicatori di impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico. Disco verde a progetti per Genova, Città metropolitana, Imperia, Savona e La Spezia, e per progetti presentati da Regione Liguria. Risorse che permetteranno alle nostre realtà un profondo maquillage con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Dalle parole ai fatti”.

Lo dicono in una nota i parlamentari liguri della Lega Edoardo Rixi, Francesco Bruzzone, Sara Foscolo, Flavio Di Muro, Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti e Lorenzo Viviani.