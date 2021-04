Pucciarelli fa visita a Mbda: "Bella notizia conferma potenziamento polo spezzino"

Fuori provincia - “Nel corso della mia visita presso la vostra sede di Roma ho apprezzato la professionalità del vostro personale e l’importanza dei vostri progetti che fanno di questa azienda un’eccellenza italiana tra i leader mondiali nel settore della produzione di missili e sistemi missilistici, con specializzazione nei sistemi di batteria". Lo ha detto il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli nel corso di un incontro con l’Amministratore Delegato Lorenzo Mariani, presso la sede di MBDA.



“Gli investimenti nel settore Difesa rappresentano un’opportunità contemporaneamente strategica ed economica nell'ottica complessiva del sistema Paese, oltre ad essere indispensabili a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini possono infatti essere un volano determinante a supporto delle nostre aziende. Essenziale in questo quadro è il rapporto di sinergia tra le Forze Armate con le industrie Difesa, di cui anche questa realtà è limpida e fiera testimonianza. Un rapporto intrinseco che significa anche sviluppo e crescita dei distretti sul territorio, che si può tradurre non solo come utili ma anche come crescita di personale nel numero e nelle professionalità del settore. In questo senso - aggiunge Pucciarelli - è certamente una buona notizia la conferma del potenziamento del vostro polo produttivo di La Spezia, grazie alla fornitura alla Marina Militare Italiana del nuovo Teseo Evolved Weapon System, denominato Teseo Mk2/E ed alle nuove commesse che porteranno ad interventi di riqualificazione delle infrastrutture e un incremento occupazionale con il 17% di nuovi posti di lavoro, che si tradurrà a breve nell’assunzione di circa 40 nuovi dipendenti. Capacità produttiva che alla Spezia non si concentrerà solo sul navale, quindi sul Teseo, ma che sarà rivolto anche al settore aeronautico e ad altri vettori aprendo ad un mercato internazionale di grande interesse. Ciò che si esporta è un valore aggiunto per l’Italia e rafforza l’immagine già solida delle nostre eccellenze produttive in questo settore strategico. Rinnovo a Lei e a tutti i dipendenti di questa prestigiosa azienda il mio ringraziamento", ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.