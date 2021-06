Pesca, Viviani: "Lega a testa alta coi pescatori, Ue cambi paradigma"

Fuori provincia - "Ogni manifestazione per la pesca accende i riflettori su un comparto fondamentale per il Pil. La pesca si trova in un momento difficile, colpita dai piani di riduzione dell'attività e da altri problemi come le quote sul tonno rosso. Il 12 giugno a Venezia la Lega partecipa con molti rappresentanti per cementare il sostegno messo sempre in pratica concretamente. Tutte le altre forze politiche, invece, hanno votato il più delle volte a Bruxelles i regolamenti da cui nasce la protesta. Chiediamo da tempo a tutti di sollecitare il commissario Ue Sinkevicius sul cambio del paradigma per la gestione della pesca nel Mediterraneo ascoltando l'appello che arriva da Spagna, Italia e Grecia. La Lega a Bruxelles, a Roma e nelle regioni si muove in modo compatto. A Venezia affiancheremo i pescatori a testa alta". Lo dice in una nota il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura e Pesca.