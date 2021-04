Pastorino: "Solidarietà al ministro Speranza minacciato: basta odio"

Fuori provincia - "Le minacce a Roberto Speranza e alla sua famiglia non vanno sottovalutate. Al ministro voglio manifestare tutta la mia solidarietà e voglio anche lanciare un appello: basta campagne d'odio personali. Nelle ultime ore sia dalla destra al governo che da quella all'opposizione sono arrivati attacchi mirati e ingiustificati a Speranza. Sulla pandemia non serve propaganda, ma uno sforzo comune. Le riaperture sono un obiettivo di tutti. Bisogna, però, farle in sicurezza". Lo dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.