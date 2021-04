Pastorino (Leu): "Da Cassa depositi e prestiti attività importante"

Fuori provincia - "L'attività di Cassa depositi e prestiti si sta rivelando sempre più importante per il sostegno all'economia italiana. Uno sforzo prezioso in una fase così delicata, in cui la pandemia di Covid-19 sta creando grandi problemi alle imprese, nonostante gli sforzi compiuti dal governo sul piano dei ristori. L'ultimo bilancio Cdp conferma infatti l'aumento di risorse mobilitate, dando supporto a migliaia di aziende e di enti locali. Una boccata d'ossigeno e un impegno a migliorare ulteriormente in questo 2021, che deve essere di rilancio dell'economia. Ed è altrettanto importante l'attenzione che viene posta allo sviluppo sostenibile, al centro dell'azione della società". Lo dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.