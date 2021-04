Pass per spostamenti? Salta la riunione del Cts per il confronto sulle riaperture

Fuori provincia - L'attesa riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti dovrebbero esprimere un parere sul pass annunciato dal governo per gli spostamenti anche nelle regioni arancioni e rosse non si terrà oggi. L'incontro, secondo Ansa, potrebbe essere convocato per domani, martedì. Sul tavolo degli esperti dovrebbe esserci anche il protocollo delle riaperture messo a punto dalle regioni mentre al momento non sarebbe stato chiesto un parere sulla ripresa della scuola in presenza.