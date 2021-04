Paita (IV): "Poste le condizioni per il rilancio del settore portuale"

Fuori provincia - "Il mondo dei porti italiani può oggi esultare per due notizie importanti: da un lato, le risorse previste nell'ambito del Recovery Fund per l'attivazione dello sportello unico doganale; dall'altro, l'approvazione di una nostra risoluzione sulla semplificazione dei dragaggi portuali. I fondi europei permetteranno, innanzitutto, di implementare finalmente la riforma necessaria a semplificare e rendere più spedite le procedure di controllo doganale. L'approvazione della risoluzione di Italia Viva, a mia firma insieme a Luciano Nobili e Silvia Fregolent, impegna poi il governo a migliorare la competitività e l'attrattività dei porti italiani, coordinando in modo efficace gli investimenti e le scelte strategiche dei sistemi portuali; a rafforzare e consolidare gli investimenti per i collegamenti ferroviari di ultimo miglio con le aree portuali nonché per l'adeguamento della rete ferroviaria; a rendere più chiara e semplice la disciplina del conferimento in mare dei sedimenti provenienti da dragaggio, indicando il volume massimo immergibile e l'estensione del fondale individuato per lo sversamento; a superare le criticità emerse durante il lavoro dell'Osservatorio 'esperto' Nazionale e semplificare le operazioni di dragaggio, attraverso la redazione di appositi protocolli metodologici di esecuzione delle prove di caratterizzazione dei sedimenti, che prevedano l'effettuazione

delle stesse per la parte ecotossicologica, su organismi biologici autoctoni, provenienti da ambiti quanto più possibile prossimi a quelli ove si realizzeranno le opere che necessitano della caratterizzazione; a valutare l'opportunità di modificare il 'Codice dell'ambiente' nella direzione di una maggiore efficacia e semplificazione delle verifiche eco-tossicologiche salvaguardando contestualmente le matrici ambientali e le esigenze del sistema portuale. In altre parole, il governo si è impegnato a realizzare un'altra, importante parte del Piano Shock di Italia Viva. Sono due notizie significative perché pongono le condizioni per il rilancio di un settore fondamentale per l'economia del nostro

Paese".



Raffaella Paita