Militare egiziano indagato e fuggito in patria, Sinistra italiana presenta un'interrogazione parlamentare

Fuori provincia - “Di quali ulteriori elementi dispongono i ministri Cartabia, Lamorgese e Guerini circa quanto avvenuto alla Spezia con la fuga di un militare egiziano indagato per un tentato stupro? Intendono, ciascuno per la propria competenza, acquisire ogni elemento utile a verificare se siano stati commessi errori o sottovalutazioni da parte di chi aveva il compito di impedire che il militare egiziano, sospettato di essere l’autore di una tentata violenza sessuale e per questo indagato, potesse lasciare il nostro Paese indisturbato facendo ritorno in Egitto poco prima che gli venisse notificata la misura cautelare degli arresti domiciliari?”.

Sono alcune delle domande contenute nell’interrogazione parlamentare al governo presentata dal segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.



“Vogliamo sapere - si legge nell’interrogazione - se il governo non intenda acquisire informazioni se sia stato già tempestivamente avviato il procedimento di rogatoria internazionale diretto a richiedere l’estradizione dell’indagato”.

“Infine - conclude Fratoianni - vogliamo sapere se risulta confermata la notizia pubblicata da alcuni organi di informazione di un’attenzione dei servizi italiani di informazione e sicurezza sulla vicenda, quale ruolo abbiano avuto nella vicenda e quale attività abbiano svolto.”