Leu, Pastorino: "Approvato emendamento su canoni demaniali marittimi, salve tradizioni"

Fuori provincia - "Esprimo tutta la mia soddisfazione per l'approvazione alla Camera dell'emendamento al decreto Sostegni bis sui canoni demaniali marittimi. Dopo una battaglia parlamentare, durata mesi, è stato ottenuto il risultato di salvaguardare le nostre tradizioni marinare, sportive e culturali. La norma in vigore prevedeva un aumento dei canoni minimi fino a 2.500 euro, a danno delle attività ricreative, senza scopo di lucro, e dei Comuni spesso titolari delle concessioni. Con l'emendamento il limite viene fissato a 500 euro". Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

"L'approvazione dell'emendamento consente - aggiunge Pastorino - lo svolgimento di eventi e manifestazioni promosse dalle associazioni del territorio. Appuntamenti ancora più importanti in questa fase di ripresa delle attività dopo la lunga chiusura legata alle misure anti-Covid".