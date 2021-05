La previsione di Sileri: "Potremo toglierci la mascherina all'aperto con 30 milioni di vaccinati"

Fuori provincia - Togliersi la mascherina all’aperto sarà possibile quando saranno raggiunti i 30 milioni, la metà della popolazione target, con almeno una dose di vaccino. A sostenerlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto questa mattina a Radio24. Questione di attendere altre tre settimane con un paletto che tocca il senso di responsabilità individuale: "E' chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”.



Al momento in Italia sono 16,6 milioni i cittadini vaccinati con almeno una dose, quindi abbiamo di poco superato metà strada per raggiungere il traguardo indicato dal sottosegretario. Ma nelle prossime settimane la campagna dovrebbe subire un’ulteriore accelerazione: l’obiettivo fissato dal commissario Figliuolo è un milione di dosi al giorno. L'ipotesi è che i numeri di cui parla Sileri siano raggiunti verso la metà di giugno.