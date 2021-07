La delegazione spezzina di Più Europa al congresso. Del Prato nell'assemblea nazionale

Fuori provincia - Si è svolto nel fine settimana a Fiumicino il secondo congresso nazionale di Più Europa che ha visto il trionfale ritorno di Emma Bonino nel partito e la conferma plebiscitaria di Benedetto Della Vedova nel ruolo di segretario. Oltre a questo è da segnalare l’elezione di Diego Del Prato coordinatore spezzino di più Europa in Assemblea Nazionale. Del Prato sarà l’unico rappresentante della nostra città in quel contesto. “Finalmente un congresso non virtuale, una tre giorni di politica vera, ma anche di umanità e di vera partecipazione - dice Diego Del Prato, coordinatore spezzino e membro dell’Assemblea nazionale di più Europa -. Una vera boccata d’ossigeno dopo mesi di isolamento per tutti a causa della pandemia e di paralisi per il nostro partito a causa di non ho capito bene che cosa. La mia elezione in assemblea mi rende molto orgoglioso, è il riconoscimento del lavoro che insieme a tutti gli amici spezzini di Più Europa abbiamo fatto. E da questo ripartiremo seguendo le direttrici che ci hanno caratterizzato fin qui: il radicamento nel territorio, la ricerca dell’unità del centro sinistra in vista delle prossime elezioni comunali e il proseguimento del lavoro in comune con Avanti insieme/Alleanza Civica il movimento guidato da Lorenzo Forcieri. Il congresso mi ha poi permesso di conoscere di persona, dopo mesi di riunioni virtuali, molti dirigenti del partito che mi piace qui ringraziare per la stima e l’affetto che mi hanno dimostrato: da Benedetto Della Vedova a Federico Eligi, da Valerio Federico a Giulio Del Balzo. Un ringraziamento speciale a Mauro Gradi, il nostro infaticabile referente regionale che meritoriamente ora siede in Direzione Nazionale. Ma il ringraziamento più grande va a Giacomo Paladini che oltre ad essere un insostituibile

membro del gruppo spezzino si è rivelato ancora una volta un vero amico. Ci sarà tempo per ulteriori riflessioni sul nostro futuro politico, oggi è tempo di festeggiare perché, in senso metaforico e non, noi di più Europa ricominciamo a respirare".