Italia viva, Paita: "Con ok a mezzi Tpl più lunghi ci sarà maggiore efficienza"

Fuori provincia - Con la norma del Dl Mims che consente di portare a 24 metri la lunghezza di autobus e filobus snodati e filosnodati, il governo offre una risposta forte alle esigenze delle aziende del Tpl: il sistema dei trasporti ne guadagnerà' sia in efficienza che in maggiore rispetto dell'ambiente. Una maggiore lunghezza dei mezzi significa infatti, attraverso una maggiore capacità' di trasportare passeggeri, la possibilità' di ridurre e razionalizzare le corse". Lo scrive in una nota la parlamentare di Italia viva Raffaella Paita che prosegue: "Questa innovazione permetterà' dunque sia una maggiore efficienza del servizio che un suo minore impatto ambientale. Si tratta di una norma che le aziende del Trasporto pubblico locale attendevano da tempo e che, in contesti dalla viabilità' particolarmente complessa come quelle in cui opera la Genova Amt, la richiesta era stata avanzata ormai da tempo. Grazie al lavoro di Italia Viva e alla sensibilità' del governo Draghi questa criticità' del Tpl trova finalmente una risposta, rendendo il sistema del trasporto pubblico più' moderno e pulito".