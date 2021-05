Il Comitato vittime Ponte Morandi audito dalla commissione trasporti

Fuori provincia - "Abbiamo accolto a nome di tutti i gruppi politici la richiesta della Presidente del Comitato Egle Possetti di presentarci alcune proposte del Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi in merito alla dolorosa vicenda del crollo, al fine di testimoniare la nostra massima vicinanza umana e istituzionale". Lo dichiara Raffaella paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito dell'audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente e

Trasporti della Camera dello stesso comitato. "Ringrazio -continua - il comitato per il contributo concreto e significativo su una ferita ancora aperta per tutti noi. A nome delle istituzioni ritengo doveroso ripagare questo contributo azzerando qualsivoglia polemica di carattere politico. In assoluta intesa con tutti i colleghi abbiamo pertanto deciso di sottoscrivere come Commissioni la proposta di legge contenente le 'norme a favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale'. E' un gesto politico doveroso e

di responsabilita' attivarci immediatamente e contribuire anche con l'iniziativa parlamentare all'iter di approvazione di questa

proposta di legge". "Dobbiamo, infine, raccogliere l'appello di lavorare tutti insieme per rafforzare la struttura pubblica di controllo dei beni dati in concessione, al fine di monitorare con attenzione la quantita' di risorse investite nella manutenzione. Questa e' una risposta seria da parte delle

istituzioni che devono meritare la fiducia che i cittadini ogni giorno ripongono nello Stato".