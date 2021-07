Green Pass obbligatorio su treni, aerei, navi: gli scenari da fine agosto

Fuori provincia - Da una parte le code per le persone che chiedono il vaccino senza appuntamento, dall’altra il popolo dei contrari al green pass, all’obbligatorietà di fatto del vaccino e alle “sperimentazioni farmaceutiche sulla pelle dei cittadini”. Succede a Genova, così come nella vicina Massa, in un sabato di fine luglio con quasi duemila manifestanti, contrari alla nuova norma sul passaporto vaccinale si sono fatti sentire. Intanto il Governo nazionale tira dritto e s'iniziano a profilare gli scenari riguardanti il mese d'agosto con la possibilità che prima dell'inizio di settembre possa diventare necessario avere il Green pass per i viaggiatori over12 che si devono cimentare in percorsi di lunga percorrenza, con treni, aerei e navi o in alternativa presentare un tampone negativo. Un modo per non farsi trovare impreparati come fu a settembre scorso e per prepare il ritorno a scuola con il nodo sull'obbligatorietà del vaccino per il personale docente. Secondo il Corriere della Sera, l’obbligo dovrebbe escludere i mezzi di trasporto pubblici locali, tanto che il governo sembra orientato di chiedere alle amministrazioni di potenziare il numero di mezzi e corse.

Altro aspetto cruciale e complicato il vaccino nelle aziende per il quale stanno iniziando gli approfondimenti.