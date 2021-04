Gagliardi ancora sul Superbonus: "Valido, ma va semplificato"

Fuori provincia - “Siamo tutti d’accordo che il Superbonus sia una misura di grande valore per la nostra economia e per l’ambiente, ma purtroppo presenta delle difficoltà applicative: secondo i dati statistici sulle pratiche evase e i soldi impegnati non è infatti per niente facile ottenerlo”. Dichiara la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi sull’audizione dei rappresentanti della Agenzia delle entrate e di Enea alle commissioni Ambiente e Attività produttive, riguardante il Superbonus 110%. “Tutti insieme dobbiamo compiere uno sforzo per migliorarlo, per trovare il modo di semplificare al massimo ogni procedura per ottenerlo e applicarlo. Si tratta di un'agevolazione di grande interesse che può contribuire a iniettare risorse in un comparto specifico come l’edilizia e può sostenere la ripresa dell’economia nazionale. Non possiamo permetterci che venga penalizzata dalla solita burocrazia asfissiante”, conclude.