Gagliardi: "Scudo penale e obbligo vaccini nostre proposte"

Fuori provincia - "Nel decreto in via di approvazione dal Consiglio dei Ministri sono state inserite due disposizioni fondamentali: scudo penale per chi vaccina e obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Si tratta di due battaglie che abbiamo tenacemente portato avanti su impulso del presidente Giovanni Toti, che hanno trovato accoglienza e si sommano al provvedimento, già accolto in precedenza, di sospensione del vincolo di esclusivita' per il personale della sanita' pubblica, che ora puo' vaccinare fuori dall'orario di lavoro". Afferma in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. "Questo dimostra che la determinazione e il buon senso alla fine prevalgono e, poiche' le nostre indicazioni hanno fatto breccia, ritireremo la mozione gia' presentata in Parlamento - aggiunge la parlamentare - In essa avevamo anche chiesto che i vaccini potessero essere fatti da piu' categorie, richiesta che il decreto non contiene. Ci impegniamo fin da subito affinche' nel percorso di conversione in legge anche questa norma venga inserita".