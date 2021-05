Gagliardi: "Riduzione tempi processi non limiti diritto difesa"

Fuori provincia - “E’ evidente che al centro dell’agenda del ministro e del Governo vi sia la riduzione del tempo dei processi come ci chiede l’Europa e che può consentire al Paese di recuperare dei punti importanti di Pil, tuttavia le riforme non devono limitare o condizionare il diritto difesa, che e’ un principio costituzionalmente garantito che non puo’ essere ne’ compromesso ne’ compresso. Si devono ascoltare le proposte di tutte categorie che operano nella giustizia trovando una sintesi unitaria altrimenti si rischia di introdurre norme, come la riforma della prescrizione, che ha scontentato tutti e che è una assurdità giuridica”. Dichiara in aula intervenendo durante lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Cosi come per l’argomento della mia interrogazione, la scelta di voler introdurre l’obbligatorieta’ del deposito telematico di diversi atti del processo penale, senza prima un periodo di prova del portale, ha creato disagi e disservizi gravi che rischiano di violare il diritto alla difesa. Dipendere da un sistema informatico, che sfugge a ogni controllo in caso di disservizio, mette a rischio la liberta’ personale e il diritto che ciascuno indagato ha di difendersi. Nei casi il sistema non funzioni, le varie corti d’appello e i vari tribunali hanno elaborato circolari esplicative su come procedere al deposito alternativo degli atti, cosi creando un federalismo processuale e giudiziario e una disparita’ di trattamento inaccettabile. Invito quindi il ministro a rendere facoltativo l’uso del sistema informatico affiancandolo al tradizionale deposito degli atti presso i tribunali, altrimenti si rimarra’ ostaggi della discrezionalita’ dei magistrati e delle cancellerie”, conclude.