Gagliardi (Cambiamo): "Draghi garantisca vaccinazione a tappeto, l’Italia deve ripartire"

Fuori provincia - “L’ipotesi che circola in queste ore di voler mantenere solo due fasce di colore, arancione e rosso, anche dopo le festività pasquali non puo’ continuare a rappresentare la soluzione al problema coronavirus. Non e’ più possibile tenere tutte le attività chiuse e le persone private della loro libertà personale. Il malcontento, a causa del ritardo e della esiguità’ dei ristori e delle indecisioni del governo, aumenta tra i cittadini e le aziende e non può non essere ascoltato.” Dichiara in una nota la deputata spezzina di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Cosi come ha gia’ chiesto al governo il nostro leader politico e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, dopo Pasqua bisogna riaprire l’Italia. E’ intollerabile andare ancora avanti con le chiusure totali, ogni categoria da un anno paga un prezzo alto e doloroso. Draghi faccia in modo di far consegnare tutti i vaccini prenotati dall’Italia e di procedere con la somministrazione a tappeto altrimenti corriamo il rischio che l’economia del nostro Paese non si riprenderà’”, conclude.