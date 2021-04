Gagliardi: "Ansfisa non operativa, sicurezza cittadini prima di tutto"

Fuori provincia - “Con il crollo del ponte Morandi e la stesura del decreto Genova questa commissione si era adoperata per far istituire Ansfisa, l’agenzia che aveva il compito di controllare la sicurezza della rete stradale e autostradale del nostro Paese. Dall'autunno del 2018 però l’agenzia non è ancora operativa e ha a malapena il 30% del personale previsto, sentir affermare il contrario si discosta dalle aspettative”. Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi intervenendo in ottava commissione Ambiente durante le interrogazioni a risposta immediata alla presenza del viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli. “Lo stesso direttore di Ansfisa ha recentemente dichiarato che con questi mezzi e risorse è impensabile attivare controlli capillari per la rete nazionale per la quale servirebbe un esercito. Il viceministro Morelli ha citato correttamente la parte dei controlli relativi alla rete ferroviaria ma questa esisteva già, la nuova agenzia doveva inglobarla e istituire una sezione che svolgesse lo stesso ruolo per la rete stradale e in questo consiste la carenza. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto e non può essere trascurata. Esattamente un anno fa crollava il ponte di Albiano, quindi come vedete non è un tema passato o che si può ulteriormente rinviare. Magari anche grazie alle risorse che arriveranno con il Recovery plan ci sarà la possibilità di avere ulteriori strumenti per far funzionare Ansfisa, non lasciamo quindi niente di intentato e non perdiamo tempo e occasioni importanti”, conclude.