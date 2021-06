Epifani, Pastorino: "Scompare leader sempre al fianco dei lavoratori"

Fuori provincia - "La scomparsa di Guglielmo Epifani non rappresenta solo la perdita di un collega appassionato e competente, ma è un vuoto che si apre nel mondo della sinistra. Il suo impegno sia come leader sindacale che nella vita politica è stato un esempio di coerenza di tenacia, sempre al fianco dei lavoratori, anche in momenti storici difficili. Con lui abbiamo affrontato tante battaglie, come testimonia questa legislatura. Esprimo tutto il mio cordoglio alla famiglia". Lo dichiara, in una nota, il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.