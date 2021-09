Draghi torna a parlare e apre all’obbligo vaccinale e alla terza dose

Fuori provincia - Mario Draghi torna a parlare. Di temi che attendevano risposte come nel caso dell’obbligo vaccinale e della terza dose vaccinale, due aspetti che hanno riempito i dibattito di quest'ultima coda estiva. Il premier torna a parlare il giorno seguente dell'entrata in vigore delle nuove misure legate all'utilizzo del Green pass con l'inizio delle scuole ormai imminente che, tuttavia, non sembra preoccupare e c'è ottimismo anche sulla campagna vaccinale per la quale lo stesso presidente del consiglio si è detto fiducioso di poter raggiungere l’obiettivo dell’ottanta per cento per la fine del mese: "La scuola in presenza è sempre stata una priorità - ha detto Draghi - e il 91,5% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino”. A tal proposito il ministro dell’Istruzione Bianchi, al tavolo durante la conferenza stampa, si è sbilanciato: “Dove ci sono classi con tutti studenti vaccinati sarà possibile togliere le mascherine in aula“.



Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha poi commentato le parole di Draghi. “Ho espresso la mia posizione in modo deciso e sentire anche il presidente Draghi così duro nei confronti dei no vax e così possibilista su obbligo vaccinale e terza dose dimostra che le idee sono chiare. Che lo Stato c’è ed è quello che vogliono i cittadini. Le decisioni nette sono anche in grado di risolvere i legittimi dubbi di chi ancora è indeciso“. Nel corso della conferenza stampa, Draghi aveva anche parlato delle manifestazioni no green pass annunciate, soffermandosi sulle aggressioni avvenute nei giorni scorsi contro medici e giornalisti: "Solidarietà piena a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei no vax, una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa formazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia”.