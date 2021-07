Dl Sostegni bis, Gagliardi: "Governo incentivi imprese. Proposta no tax area generazionale per gli under 35"

Fuori provincia - "Non puo' mancare una riforma fiscale complessiva: le tasse vanno abbassate e ne va diminuito il numero, perche' oggi gia' stare dietro a tutte le scadenze e' una forma di vessazione per i cittadini". Lo dice Manuela Gagliardi, deputata di Coraggio Italia, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Sostegni bis a Montecitorio. "Sul tema fiscale poi ho proposto l'introduzione di una no tax area generazionale per gli under 35 e per i soggetti che fanno fatica a inserirsi nel mondo del lavoro. Crediamo convintamente che il lavoro vada messo al centro degli obiettivi, far crescere l'occupazione incentivando le imprese e riducendo il cuneo fiscale, questo come Coraggio Italia chiediamo al Governo di fare, perche' solo cosi' cambieremo davvero passo, perche' senza impresa non c'e' lavoro". Gagliardi conclude sottolineando che "questi impegni chiediamo al governo di assumersi, riconoscendo al presidente Draghi che, insieme al presidente Mattarella. e' la persona piu' autorevole che il nostro Paese esprime in Europa e nel mondo e lo ha dimostrato dando impulso e prospettive importanti di cambiamento rispetto al passato. Per tutte queste motivazioni il Gruppo di Coraggio Italia voterà la fiducia".