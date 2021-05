Dl Sostegni, Viviani: "Bene piccolo sostegno per pesca, ma ora via aumento canoni"

Fuori provincia - "Per le aziende che si occupano di pesca e acquacoltura arriva un piccolo sostegno per il 2021 contro l'aumento dei canoni demaniali. Avevamo proposto il taglio per tutti riportando i canoni a una cifra ragionevole dopo lo scriteriato aumento esponenziale provocato dal Dl Agosto del governo Conte II. La Lega lo considera un piccolo passo verso la riforma della norma che ha colpito comparti come pesca e acquacoltura e settori legati al turismo come il trasporto marittimo costiero e la ristorazione già colpiti in maniera grave dalla crisi pandemica". E' quanto si legge in una nota dei parlamentari della Lega, il deputato Lorenzo Viviani (responsabile nazionale del dipartimento Pesca) e il senatore Paolo Ripamonti (componente della Commissione Industria e Commercio).