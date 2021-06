Disegno legge regionale sullo sporto, Tosi: "Chi l'ha visto?"

Fuori provincia - “Nella seduta di Giunta di venerdì 18 giugno, è stato licenziato il testo del disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009 n. 40 "Testo unico della normativa in materia di sport". Poiché a marzo - e dunque ben prima che l’assessore competente allo sport ci mettesse mano (si fa per dire) - avevamo avanzato, come minoranze, un nostro specifico disegno per aiutare sia le famiglie che le associazioni sportive, ci siamo permessi di illustrare alcune nostre riserve, dettate peraltro anche dall’innata capacità del centrodestra di fare proprie le idee altrui. Nell'ultima seduta di Consiglio regionale, durante la discussione su un altro atto, l’assessore allo Sport ci disse di leggere il Ddl trattato in Giunta. Anche nella giornata di oggi, abbiamo cercato ovunque questo testo di riforma alla normativa vigente sullo sport, ma non ve n'è traccia. Non vorrei scomodare Federica Sciarelli di “Chi l'ha visto?”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.