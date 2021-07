Decreto Semplificazioni Viviani: "Ok manutenzione aree fluviali"

Fuori provincia - "Soddisfazione per l'approvazione dei nostri emendamenti al decreto Semplificazioni che prevedono interventi periodici di manutenzione idraulica per i bacini dei fiumi per facilitare il deflusso delle acque e a garantire maggiore sicurezza. Meno burocrazia, procedure più snelle per dare risposte concrete e rapide anche alle comunità che vivono e lavorano nelle aree fluviali del Vara e del Magra".

Così il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo Lega in commissione Agricoltura della Camera e capo dipartimento Pesca del partito.