Crollo del ponte a Pagliari, Rotta e Nardi: “Sicurezza infrastrutture è priorità”

Fuori provincia - "Il crollo del ponte della darsena di Pagliari a La Spezia mette di nuovo in primo piano il problema della sicurezza delle infrastrutture: controlli, ammodernamento e nuove opere sono priorità ribadite anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ora però si deve passare dai propositi alle azioni". Lo dichiarano Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera e Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive della Camera.



"Le verifiche accerteranno se vi siano responsabilità, se vi siano state mancanze e, in quel caso, di che tipo - spiegano Nardi e Rotta -. Per fortuna non ci sono stati né feriti né vittime. Ma non possiamo correre il rischio di vivere nuove tragedie, di piangere nuovi morti per disastri che si possono evitare. Servono controlli, manutenzione, investimenti. Gli strumenti ci sono. Il Recovery darà un contributo fondamentale alla messa in sicurezza del Paese, che deve essere una priorità per tutte le istituzioni. Tutela dell'ambiente e infrastrutture sono pilastri del Pnrr, che stanzia 31,4 miliardi alla 'terza missione', cioè a quegli interventi che riguardano proprio le 'Infrastrutture per una mobilità sostenibile'.”



“Ora bisogna mettere a terra i progetti e passare dalla programmazione ai cantieri. Il Governo guidato da Mario Draghi ha stilato un piano ambizioso e l'Italia ha le capacità, la forza, la volontà di portarlo a termine. Quanto avvenuto oggi in Liguria deve suonare come un campanello per tutti. Rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo insieme per uscire dalla pandemia e per rendere l'Italia più forte, moderna e sicura" concludono Rotta e Nardi.