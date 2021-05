Covid, Gagliardi: "Subito protocolli per far ripartire settore wedding e grandi eventi"

Fuori provincia - "Il Paese si sta avviando gradualmente verso la normalità, purtroppo però ci sono ancora settori in forte sofferenza economica perché fermi da due anni. La primavera e l’estate sono le stagioni in cui i settori del wedding e degli eventi lavorano di piu’, servono subito regole certe affinché possano essere organizzati e tenuti in sicurezza”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Non c’è piu’ tempo da perdere, il governo approvi subito un protocollo per garantire lo svolgimento delle cerimonie e dei grandi eventi in sicurezza. Solo così torneremo velocemente alla normalita’ della vita che tutti aspettiamo e l’economia italiana tornera’ a crescere”, conclude.