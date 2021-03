Covid, Costa: “Passi in avanti decisivi per obbligo vaccinale operatori sanitari"

Fuori provincia - "In queste ore sono stati fatti importanti e decisivi passi in avanti per l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari in corsia che entrano in contatto diretto con i pazienti. Il nostro appello è stato ascoltato. Il Governo è già al lavoro: il ministro della Giustizia Marta Cartabia, in accordo con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro del Lavoro Andrea Orlando, sta preparando un provvedimento in merito. Come ho ricordato in più occasioni, non è accettabile che un cittadino, entrando in una struttura sanitaria, corra il pericolo di essere contagiato dagli stessi operatori che dovrebbero tutelarne la salute”. È quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente dI Noi con l’Italia, Andrea Costa.