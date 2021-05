Covid, Brunetto: "Ripartenza sanità ligure fondamentale"

Fuori provincia - “Con i dati dell’emergenza coronavirus in calo e la Liguria sostanzialmente in area bianca occorre pensare anche alla ripartenza della nostra sanità in termini di completezza o eventuale carenza di organici e aspettative e bisogni dei cittadini. Gli operatori sanitari devono essere messi in condizioni di lavorare al meglio e gli utenti devono ricevere le migliori cure ed essere soddisfatti delle prestazioni ricevute. In tal senso, ho già incontrato i colleghi presidenti degli Ordini dei Medici e stamane in Regione Liguria ho ricevuto quelli degli Infermieri e delle Ostetriche. Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri con i rappresentanti delle altre Professioni sanitarie che operano nella nostra regione”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto della Lega.