Costa e Pucciarelli all'inaugurazione dell'hub di Genova

Fuori provincia - I sottosegretari di Stato a Salute e Difesa, gli spezzini Andrea Costa e Stefania Pucciarelli, hanno partecipato stamani all’inaugurazione dell’hub vaccinale nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. “Oggi è un giorno importante – ha affermato Costa -, questo hub rappresenta un altro fondamentale tassello per poter raggiungere il prima possibile l’obiettivo delle 500mila somministrazioni giornaliere. La struttura inaugurata oggi ha un potenziale di 5mila vaccini giornalieri. Ogni volta che si organizza un nuovo punto vaccinale, si aumentano concretamente le possibilità di sconfiggere il Covid. L’hub di Genova si aggiunge agli oltre 2.000 centri in tutta Italia nei quali sarà possibile ricevere la vaccinazione. Solo nel mese di marzo ne sono sorti più di 450, facendo registrare un incremento del 32%. È importante proseguire con una strategia capillare che coinvolga non solo le grandi città ma anche le comunità dell'entroterra e i piccoli centri urbani del nostro Paese. Occorre raggiungere efficacemente ogni cittadino affinché possa vedere garantito il proprio diritto alla tutela della salute. Per questa settimana è previsto l’arrivo di 2,8 milioni di dosi tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Poi, dal secondo trimestre saremo in grado di imprimere la svolta decisiva con l’arrivo di oltre 50milioni di dosi”. Da Costa "un sentito ringraziamento al Generale Figliuolo e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Curcio per l’incredibile e prezioso lavoro che stanno svolgendo e per i significativi avanzamenti che stiamo ottenendo. Basti pensare che, in poco meno di un mese, siamo passati da somministrare 60mila dosi giornaliere a superare la soglia delle 250mila”.



“L’apertura odierna di un maxi hub vaccini con una capacità di somministrare, a pieno regime, fino a 5mila dosi al giorno è un chiaro segnale che stiamo andando nella giusta direzione – ha dichiarato la senatrice Pucciarelli -. Con le recenti nomine del nuovo Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Ing. Fabrizio Curcio e del neo Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo, stiamo dando un forte impulso alla campagna vaccinale per contrastare la diffusione di questa pandemia, un’emergenza sanitaria che vede tutte le Istituzioni lavorare in stretta sinergia per salvaguardare la salute dei cittadini. Stiamo combattendo questo virus grazie anche allo straordinario contributo delle nostre Forze Armate, impegnate fin dal primo giorno con tutte le risorse disponibili. Un lavoro straordinario che i nostri militari stanno svolgendo con encomiabile impegno, esprimendo, con numeri significativi, capacità diversificate e risorse ingenti a disposizione della collettività. Continueranno a farlo visto che siamo purtroppo ancora nell’emergenza, rispondendo alle necessità e ai bisogni del Paese con una presenza continua e costante, sempre al servizio dei cittadini”.