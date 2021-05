Autostrade, Paita: "Il governo prenda in mano il dossier"

Fuori provincia - "Davanti ai disagi e ai danni economici provocati dai cantieri autostradali liguri alle imprese di autotrasporto e alla conseguente minaccia di fermo, e'necessario che il governo prenda in mano il dossier per tentare di trovare una mediazione rispetto al problema di una compensazione economiche delle perdite registrate". E' il commento di Raffaella Paita deputata di Italia viva. Lo riporta l'agenzia di stampa Agi. "Chiediamo per questo al Mims di organizzare quanto prima un

tavolo tecnico per affrontare le questioni sollevate dalle associazioni liguri dell'autotrasporto", conclude.



(foto: repertorio)