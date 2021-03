"Introdurre subito obbligo vaccinale per personale sanitario"

Fuori provincia - “Dobbiamo introdurre subito l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Non è accettabile che un cittadino bisognoso di cure entri in una struttura sanitaria e corra il rischio di essere contagiato da chi dovrebbe curarlo e tutelarlo. Tutto questo è surreale. I pazienti hanno il diritto di entrare in ospedali sicuri e controllati. Medici, infermieri, oss dovrebbero vaccinarsi non solo per senso di responsabilità ma anche per dovere etico di proteggere se stessi e coloro che assistono. Il vaccino è il dispositivo di protezione individuale più importante che abbiamo contro il Covid-19. Pertanto, auspico un intervento normativo in tempi rapidissimi. È un provvedimento di buon senso. Sbaglia chi ne fa una battaglia ideologica". È quanto ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l’Italia, Andrea Costa, ai microfoni di "Tra Poco in Edicola", su Rai Radio 1.



Le parole di Costa sono di piena attualità visto che un nuovo cluster di coronavirus è stato rilevato proprio ieri all’ospedale di Lavagna e anche in questo caso risulta coinvolto un operatore sanitario che non si era vaccinato. Un fatto del tutto analogo a quello del San Martino, per stessa ammissione del presidente regionale Giovanni Toti: "E' un cluster ospedaliero generato, così pare dalle prime indagini interne della Asl, da personale sanitario non vaccinato che ha portato il virus inconsapevolmente in un reparto". Al momento sono stati individuati nove pazienti positivi che sono ancora ricoverati all’ospedale di Lavagna.