"Agosto: 20 milioni di immunizzati e via mascherine all'aperto"

Fuori provincia - "Ad oggi abbiamo somministrato circa 30 milioni di dosi, proseguendo con questo ritmo significa che ad agosto ne avremo somministrate oltre 70 milioni e che oltre 20 milioni di italiani saranno immunizzati. Dobbiamo dare delle prospettive ai cittadini e intravedere un periodo in cui all'aperto possiamo cominciare a togliere le mascherine, e credo possa essere ad agosto". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa (Noi con l'Italia), partecipando alla trasmissione televisiva Agorà, in onda su Rai3. "Oggi i dati evidenziano come l'Italia ha il 15% dei vaccinati e anche osservando gli altri Paesi europei posso confermare che stiamo facendo bene e che le somministrazioni stanno dando i risultati che tutti ci aspettavamo".